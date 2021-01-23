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240 тысяч рублей лишилась псковичка после общения с мошенником

После общения с мошенников жительница Пскова лишилась 240 тысяч рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

21 января 29-летней местной жительнице позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка. Под предлогом предотвращения попытки незаконного оформления кредита злоумышленниками он обманным путем завладел ее средствами в размере 240 тысяч рублей. Потерпевшая обратилась за помощью в полицию. По данному факту проводится проверка. Обстоятельства произошедшего выясняются.

За последние дни жертвами мошенников стали также жители Великих Лук, Плюссы и Красногородского района. В общей сложности они лишились порядка 400 тысяч рублей.

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