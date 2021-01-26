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В Псковской области дочь убила бывшего сожителя матери

В Псковской области дочь убила бывшего сожителя матери, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального СУ СК РФ.

25 января в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в одной из деревень Островского района тела 63-летнего местного жителя. По версии следствия, к убийству мужчины причастна 43-летняя дочь бывшей сожительницы потерпевшего, которая круглосуточно ухаживала за ним из-за проблем со здоровьем.

В ночь на 24 января женщина схватила нож и ударила потерпевшего в голову. Причиной агрессии стала попытка мужчины разбудить её из-за храпа. В результате ранения острович скончался на месте.

Подозреваемая в совершении преступления задержана. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

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