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Браконьеры из Псковской области отделались штрафом вместо срока в колонии

Браконьеры из Псковской области отделались штрафом вместо срока в колонии. Суд над злоумышленниками состоялся в соседней Новгородской области, пишет vnnews.ru.

Мужчины из города Дно договорились отправиться на рыбалку с сетями. Они нашли две ставные сети, надувную лодку и приступили к рыбной ловле на реке Шелонь в районе деревни Песочки в Новгородской области. Общими усилиями они установили сети и выловили рыбы на 9 800 рублей.

В суде сторона защиты заявила ходатайство о прекращении уголовного дела и освобождения обвиняемых от уголовной ответственности с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, так как обвиняемые полностью возместили причиненный ущерб. Суд согласился прекратить уголовное дело и освободить браконьеров от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа по 20 тысяч рублей каждому.

 

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