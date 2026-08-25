Пострадавший госпитализирован после ДТП на улице Коммунальной в Пскове

20:37, 25 августа 2026, ПАИ

Автомобили Kia и Hyundai столкнулись у дома №44 на улице Коммунальной в Пскове. Об этом сообщается в канале «Псковская сводка» в мессенджере MAX.



Фото: Псковская сводка



Фото: Псковская сводка



Фото: Псковская сводка



Фото: Псковская сводка







В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали два человека. Один из них госпитализирован, второй отказался от госпитализации.

На месте работают спасатели, бригада медицины катастроф и сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства происшествия выясняются.