Пострадавший госпитализирован после ДТП на улице Коммунальной в Пскове
Автомобили Kia и Hyundai столкнулись у дома №44 на улице Коммунальной в Пскове. Об этом сообщается в канале «Псковская сводка» в мессенджере MAX.
В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали два человека. Один из них госпитализирован, второй отказался от госпитализации.
На месте работают спасатели, бригада медицины катастроф и сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства происшествия выясняются.
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