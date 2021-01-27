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Экономика

Помидоры и картофель в Псковской области подорожали меньше, чем в среднем по стране

Годовая инфляция в Псковской области в декабре 2020 года составила 4,9% после 4,4% месяцем ранее. При этом она соответствует среднему значению по России и несколько выше инфляции по Северо-Западному федеральному округу (4,8%). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в псковском отделении Северо-Западного главного управления ЦБ РФ.

Основное влияние на региональную инфляцию оказали временные факторы, характерные для большинства регионов страны, в том числе снижение предложения отдельных продовольственных и непродовольственных товаров и рост издержек производителей из-за произошедшего ранее ослабления рубля.

«В Псковской области на сдерживание темпов инфляции повлияли локальные факторы. Наличие местных производителей привело к тому, что некоторые виды овощей, например помидоры и картофель, подорожали существенно меньше, чем в среднем по стране. Цены на белокочанную капусту в Псковской области по сравнению с 2019 годом снизились на 17,6%», - сообщил управляющий отделением Псков Банка России Сергей Савин.

Подробный информационно-аналитический комментарий об инфляции в Псковской области в декабре опубликован на региональном разделе официального сайта Банка России.

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