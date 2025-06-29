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Экономика

Россиянам назвали самые надёжные вложения

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что на сегодняшний день максимально надёжными вложениями в России являются банковские депозиты и облигации федерального займа (ОФЗ). Об этом пишет «Прайм».

Фото: ПАИ

По его словам, эти инструменты обеспечивают высокую доходность при текущих ставках и подходят для инвесторов с разной склонностью к риску.

Анатолий Аксаков отметил, что акции российских компаний могут быть более доходными, поскольку сейчас их недооценивают из-за санкционных рисков, однако вложения в акции связаны с более высоким риском по сравнению с ОФЗ.

Кроме того, депутат рассказал о возможности приобретения акций и облигаций через индивидуальные инвестиционные счета (ИИС-3), что даёт налоговые преференции в виде вычетов и освобождения доходов от налогов.

В Госдуме также планируют повысить привлекательность долгосрочных инвестиций и готовят законопроект об освобождении от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) процентов по депозитам на срок от трёх лет.

Ранее эксперт сообщал, что интерес псковичей к кредитам снизился.

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