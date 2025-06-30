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Экономика

Псковские журналисты участвуют в летней макроэкономической школе Банка России

Представители государственного медиахолдинга Псковской области принимают участие в летней макроэкономической школе Банка России, которая проходит сегодня в Северо-Западном главном управлении Банка России в Санкт-Петербурге, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото: ПАИ

В летней школе принимают участие представители федеральных и региональных СМИ, студенты и преподаватели профильных вузов России.

Фото: ПАИ

Среди спикеров школы – заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин, директор департамента исследований и прогнозирования Банка России Александр Морозов, директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова и другие эксперты.

Фото: ПАИ

Отметим, что 2 июля в Санкт-Петербурге откроется масштабный финансовый конгресс, участие в котором примет председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

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