Псковские журналисты участвуют в летней макроэкономической школе Банка России

12:44, 30 июня 2025, ПАИ

Представители государственного медиахолдинга Псковской области принимают участие в летней макроэкономической школе Банка России, которая проходит сегодня в Северо-Западном главном управлении Банка России в Санкт-Петербурге, передаёт корреспондент ПАИ.

В летней школе принимают участие представители федеральных и региональных СМИ, студенты и преподаватели профильных вузов России.

Среди спикеров школы – заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин, директор департамента исследований и прогнозирования Банка России Александр Морозов, директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова и другие эксперты.

Отметим, что 2 июля в Санкт-Петербурге откроется масштабный финансовый конгресс, участие в котором примет председатель Банка России Эльвира Набиуллина.