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Спорт

Тренировку и квест на свежем воздухе организовал ОНФ для школьников в Пскове

Катание на коньках и сноубордах, снежные старты, мастер-классы со знаменитыми спортсменами – так с «Молодёжкой ОНФ» отмечают Международный день без интернета. В эти выходные участники команды в регионах страны проводят акцию «Спортивные выходные».

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ОНФ, в Псковской области акцию провели для учеников средней школы № 18. Для них организовали тренировку с мастером спорта по кикбоксингу Иваном Жаворонковым. Иван провёл зарядку на свежем воздухе и показал элементы из кикбоксинга. В продолжение тренировки школьники прошли квест.

«Сегодня мы катались на лыжах, поиграли в биатлон, веселились со снежной бабой и получали знания о правилах безопасности зимой. Очень понравилась зарядка с мастером спорта, буду её применять в жизни», – рассказала ученица восьмого класса СШ № 18 Пскова Виктория.

День без интернета ежегодно отмечается в последнее воскресенье января. В этом году он проходит 31 января.

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