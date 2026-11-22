18-летний стружанин занял 12-е место на всероссийских соревнованиях по лыжным гонкам

18:23, 22 ноября 2026, ПАИ

18-летний уроженец Струг Красных Глеб Беляев, представляющий Ленинградскую область, занял 12-е место в гонке на десять километров свободным стилем на всероссийских соревнованиях в Хакасии. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

В гонке участвовало около 250 лыжников со всей России. Победу одержал многократный чемпион России Сергей Ардашев. Вторым стал олимпийский чемпион Денис Спицов. Беляев отстал от победителя всего на 37 секунд. Ранее на этом турнире он занял 16-е место в гонке классическим стилем.

Отметим, что 26-е место в этой гонке занял ещё один уроженец Струг Красных, также представляющий Ленинградскую область, – Егор Гусак. Он проиграл Ардашеву чуть больше минуты.