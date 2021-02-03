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Общество

Новое ограждение появится на дорогах в четырёх районах Псковской области

Новое оцинкованное металлическое барьерное ограждение появится на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Псковской области. Аукцион на выполнение работ опубликован на сайте госзакупок.

Ограждение требуется установить на дорогах в Пушкиногорском, Новоржевском, Себежском и Плюсском районах до 1 августа 2021 года.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 30 млн 276 тыс. 576,84 рубля. Источник финансирования - бюджет Псковской области.

Проведение аукциона в электронной форме намечено на 12 февраля.

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