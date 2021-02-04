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Нарушения в закупках АО «Псковэнергоагент» на поставку запчастей для служебного транспорта обнаружило УФАС

Псковское УФАС установило грубые нарушения в закупках АО «Псковэнергоагент» на поставку запчастей для служебного транспорта, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.
 
«На первый взгляд, простая закупка, требования к характеристикам, цены, ассортимент, качество, сроки поставки, экспертизы и т. д.  Но если у вас нет магазина в Пскове или в Великих Луках и режим его работы не совпадает с часами работы «Псковэнергоагента», то вы никогда не сможете участвовать в закупках этого заказчика на заключение договора на поставку запасных частей. Кроме того, на витринах магазина должен быть представлен весь ассортимент запчастей по списку энергетиков», - отметили в УФАС.

Именно эти положения документации при запросе котировок возмутили индивидуального предпринимателя из Великих Лук. По его словам, требования, выставленные заказчиком, ограничивают конкуренцию. 

Согласно представленным документам, одним из требований к поставщику запчастей было наличие двух магазинов – в Пскове и в Великих Луках, оснащенных витринами и работающих по графику – с 9:00 до 17:00 в рабочие дни. Товар должен быть поставлен в течение двух дней после направления заявки, но заказчик должен иметь возможность самостоятельно забрать необходимый товар.  

Индивидуальный предприниматель сообщил, что осуществляет деятельность по поставке запчастей по городу Великие Луки и в срок, установленный в документации, сможет выполнить поставку товара в адрес заказчика, однако требования о наличии двух магазинов являются, по его мнению, чрезмерными и не относятся к предмету закупки. 

«В очередной раз хочется напомнить заказчикам, что требования к поставщику должны быть разумными, реально относящимися к предмету закупки, и должны подтверждать способность участника качественно и эффективно исполнить договор.  Договор – на поставку товара, и заказчик не должен диктовать поставщику, откуда он поставит товар – из интернет-магазина, со склада, автосервиса или из магазина с витринами. Главное – в срок и надлежащего качества. Кроме того, заказчик не вправе вмешиваться в хозяйственную деятельность поставщика - ограничение по времени работы магазина с 9:00 до 17:00 и ни часом больше, а если до 20:00, то, извините, такой поставщик нам не нужен? Ну это же абсурд», - прокомментировала Ольга Милонаец. 

Комиссия признала жалобу обоснованной, предписание не было выдано в связи с тем, что заказчик сам отменил запрос котировок до рассмотрения жалобы. Материалы дела будут переданы для возбуждения административного производства.

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