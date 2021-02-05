Пассажирка пострадала при столкновении автомобиля с деревом в Новоржеве

15:25, 05 февраля 2021, ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ















Автомобиль врезался в дерево в Новоржеве, пострадала пассажирка, сообщает корреспондент газеты «Земля новоржевская».

5 февраля 22-летний водитель автомобиля Volkswagen ехал по улице Пушкина в сторону центра города вслед за «Газелью». Когда малотоннажный автомобиль стал поворачивать, водитель иномарки, не соблюдавший дистанцию, врезался в дерево. По предварительным данным, таким образом водитель пытался избежать столкновения с «Газелью».

В результате ДТП пострадала пассажирка, которую госпитализировали. На месте происшествия работают сотрудники полиции и ДПС.