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Пассажирка пострадала при столкновении автомобиля с деревом в Новоржеве
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Пассажирка пострадала при столкновении автомобиля с деревом в Новоржеве

  • ДТП в Новоржеве
    Фото: ПАИ
  • ДТП в Новоржеве
    Фото: ПАИ
  • ДТП в Новоржеве
    Фото: ПАИ
  • ДТП в Новоржеве
    Фото: ПАИ
  • ДТП в Новоржеве
    Фото: ПАИ
  • ДТП в Новоржеве
    Фото: ПАИ
  • ДТП в Новоржеве
    Фото: ПАИ
  • ДТП в Новоржеве
    Фото: ПАИ

Автомобиль врезался в дерево в Новоржеве, пострадала пассажирка, сообщает корреспондент газеты «Земля новоржевская».

5 февраля 22-летний водитель автомобиля Volkswagen ехал по улице Пушкина в сторону центра города вслед за «Газелью». Когда малотоннажный автомобиль стал поворачивать, водитель иномарки, не соблюдавший дистанцию, врезался в дерево. По предварительным данным, таким образом водитель пытался избежать столкновения с «Газелью».

В результате ДТП пострадала пассажирка, которую госпитализировали. На месте происшествия работают сотрудники полиции и ДПС.

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