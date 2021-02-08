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Михаил Ведерников вошёл в тройку лидеров январского медиарейтинга губернаторов СЗФО
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Михаил Ведерников вошёл в тройку лидеров январского медиарейтинга губернаторов СЗФО

В тройку лидеров медиарейтинга губернаторов СЗФО по итогам января вошел губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании «Медиалогия». 

Михаил Ведерников занял третью строчку рейтинга. Его медиаиндекс составил 29 271,8 по итогам обработки 4 799 сообщений. Во всероссийском рейтинге губернатор Псковской области занимает 15-е место. 

Отмечается, что СМИ чаще всего писали про доклад главы региона президенту России Владимиру Путину о ходе ликвидации последствий ледяного дождя в январе, совещание по итогам работы по восстановлению электроснабжения на территории региона. Упоминается и о том, что Михаил Ведерников предложил возобновить работу учреждений культуры, побывал на открытии детского корпуса инфекционной больницы.

На первом месте медиарейтинга губернаторов СЗФО – губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, на втором оказался губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Всероссийский рейтинг возглавили мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьёв и губернатор Санкт-Петербурга. 

По итогам 2020 года Михаил Ведерников также занял третье место в медиарейтинге губернаторов СЗФО

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