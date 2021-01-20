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Общество

Михаил Ведерников вошёл в тройку лидеров медиарейтинга губернаторов СЗФО

В тройку лидеров медиарейтинга губернаторов СЗФО вошел Михаил Ведерников. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании «Медиалогия».

«Медиалогия» подготовила рейтинг губернаторов за 2020 год, в который вошли действующие главы регионов. Псковский губернатор занял третье место в рейтинге. Его медиаиндекс составил 430 535,1 по итогам обработки 74 428 сообщений.

На первом месте – губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, на втором оказался губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

В общем рейтинге «Медиалогии» Михаил Ведерников поднялся на 11 пунктов и занимает 22-е место.

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