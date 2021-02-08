Почему на массовые катания остаётся мало времени, объяснил директор Ледового дворца Пскова

17:28, 08 февраля 2021, ПАИ

Ледовая арена в Пскове сегодня направлена на подготовку спортивного резерва, поэтому на массовые катания остается мало времени. Об этом рассказал директор Ледового дворца Иван Штылин в эфире ПАИ-live.

По его словам, в этом году все группы по фигурному катанию и хоккею перешли на программы спортивной подготовки. «Это программы, которые закреплены федеральными стандартами спортивной подготовки», - пояснил Иван Штылин и отметил, что 80% времени работы учреждения предоставляется именно для занятий хоккеем и фигурным катанием.

Директор Ледового дворца Пскова рассказал, что раньше спортсмены занимались по образовательным программам, имеющим другие задачи, соответственно, было меньше времени на тренировки. «А теперь мы выбрали путь спортивной подготовки – нагрузка на спортсменов увеличилась, точно так же увеличилась нагрузка на ледовую арену. Сегодня тренировки проходят с 8:00 (в некоторые дни - с 7:00), а заканчиваются в 21:00. То есть на любительские команды, на массовые катания совсем немного остается времени», - добавил Иван Штылин.