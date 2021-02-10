Госдума поддержала увеличение штрафов за нарушения в ходе незаконных акций

00:12, 10 февраля 2021, ПАИ

Во вторник, 9 февраля, Госдума повысила штрафы за неповиновение силовикам на митингах. Об этом сообщают на парламентском сайте.

Государственная Дума приняла во втором чтении законопроект, по которому штраф за неповиновение законным требованиям сотрудников правоохранительных органов для граждан составит от двух до четырёх тысяч рублей (в настоящее время – от 500 до тысячи рублей). За повторное нарушение взыскание составит уже от 10 до 20 тысяч рублей.

Кроме того, устанавливается ответственность за нарушение порядка сбора, перечисления и расходования денежных средств на организацию и проведение публичного мероприятия.

Нарушение организатором публичного мероприятия порядка сбора, возврата, перечисления в доход федбюджета или расходования денежных средств на организацию и проведение мероприятия, непредоставление или несвоевременное предоставление в уполномоченный орган отчёта о расходовании собранных денежных средств и (или) иного имущества либо его предоставление в неполном объёме или в искаженном виде повлекут штраф. Для граждан он будет в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, для должностных лиц – от 20 тысяч до 40 тысяч рублей, для юридических лиц — от 70 тысяч до 200 тысяч рублей.

За перечисление средств для организации и проведения публичного мероприятия лицом, которое не вправе это делать, штраф для граждан составит от 10 тысяч до 15 тысяч рублей, для должностных лиц – от 15 тысяч до 30 тысяч рублей, для юридических лиц – от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.