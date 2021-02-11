Продукты и спиртное пытался украсть мужчина из магазина в Великих Луках

09:32, 11 февраля 2021, ПАИ

В Великих Луках мужчина пытался украсть продукты и спиртное из магазина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Росгвардии.

На пульт дежурного вневедомственной охраны поступил сигнал о срабатывании кнопки сигнализации в одном из охраняемых магазинов на Октябрьском проспекте. Как выяснили правоохранители, один из посетителей взял в торговом зале продукты и спиртные напитки, а затем попытался выйти с неоплаченным товаром через кассу. Работники магазина нажали тревожную кнопку и догнали нарушителя уже у выхода из здания. В это время на помощь представителям торговой точки пришел наряд группы задержания вневедомственной охраны.

Росгвардейцы задержали 30-летнего гражданина и для дальнейшего разбирательства передали его в территориальный отдел полиции.