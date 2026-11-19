Шесть лет тюрьмы получил петербуржец за смертельное ДТП с автобусом в Псковской области

14:09, 19 ноября 2026, ПАИ

Суд огласил приговор за смертельное ДТП в Пушкиногорском районе, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов региона.

Установлено, что житель Санкт-Петербурга ехал в нетрезвом виде по грунтовой дороге со стороны деревни Салтаново Пушкиногорского района в направлении автодороги М-20 Санкт-Петербург – Невель. На переднем сиденье также находилась пассажирка.

Поворачивая направо, водитель выехал с второстепенной дороги на встречную полосу главной дороги, после чего автомобиль столкнулся с автобусом.

В результате ДТП пассажирка скончалась.

В суде петербуржец раскаялся в содеянном, извинился перед дочерью погибшей, согласился с предъявленными исковыми требованиями.

Пушкиногорский районный суд признал его виновным в совершении преступления по пункту «а» части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Ему назначили наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Также мужчина лишён права управления всеми видами транспорта на два года.

Приговор не вступил в законную силу.