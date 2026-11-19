Пскович попался Росгвардии при краже масок для лица и зарядок

14:28, 19 ноября 2026, ПАИ

Сотрудники Управления Росгвардии по Псковской области задержали молодого человека при краже из магазина, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

19 ноября около 02:00 сотрудники вневедомственной охраны патрулировали улицы Пскова. Они получили информацию, что из магазина на улице Труда поступил сигнал тревоги.

Пибыв на место, росгвардейцы задержали 23-летнего псковича, который украл тканевые маски и два зарядных устройства.

По данному факту проводится проверка.