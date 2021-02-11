Андрей Турчак войдет в пятерку лидеров списка кандидатов от «Единой России» в депутаты Псковского облсобрания

11:17, 11 февраля 2021, ПАИ

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак войдет в пятерку лидеров списка кандидатов от партии в депутаты Псковского областного Собрания. Об этом сообщил председатель Псковского областного Собрания депутатов, заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Котов в эфире ПАИ-live 11 февраля.

«Я сейчас пока окончательно не могу назвать полный список, всю пятерку, которую нам необходимо выдвинуть на выборах от партии «Единая Россия», но однозначно там будет Андрей Турчак как секретарь генсовета партии «Единая Россия», и, наверное, будут авторитетные члены партии, которые способны за собой повести партию «Единая Россия», наше региональное отделение», - уточнил Александр Котов.

Возглавит список «Единой России» на выборах в региональный парламент губернатор Псковской области Михаил Ведерников.