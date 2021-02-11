Александр Котов объяснил, почему Михаил Ведерников возглавит список «Единой России»

11:10, 11 февраля 2021, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания депутатов, заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Котов в эфире ПАИ-live 11 февраля объяснил, почему губернатор Псковской области Михаил Ведерников возглавит список «Единой России» на выборах в региональный парламент.

Александр Котов отметил, что для него не стало неожиданностью это заявление губернатора, прозвучавшее во время эфира на одной из псковских радиостанций. «Естественно, такие вопросы обсуждаются заранее, неоднократно проводятся переговоры, – отметил Александр Котов. – Михаил Юрьевич Ведерников – губернатор с высоким рейтингом поддержки населения Псковской области. Это показывают все данные социологии, которые проводятся на территории региона. Вполне естественно, что в роли лидера списка партии «Единая Россия» на выборах Михаил Юрьевич будет лидером, он будет за собой вести партию «Единая Россия». Поэтому это решение вполне оправданно. Думаю, это лучший вариант для того, чтобы провести избирательную кампанию в Псковской области в этом году».

Председатель областного Собрания уточнил, что окончательное решение принимается во время формирования списков на выборы, когда происходит регистрация кандидатов и партийных списков. «Пока это предварительные договоренности, но я уверен, что именно так и будет, будут приняты соответствующие решения руководящих органов партии как на региональном уровне, так и на федеральном», – подытожил Александр Котов.