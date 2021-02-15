Псковский завод «Титан-Полимер» получил поздравления в честь трёхлетия

10:47, 15 февраля 2021, ПАИ

Псковский завод «Титан-Полимер» получил поздравления в честь трёхлетия с момента создания, сообщили Псковскому агентству информации в компании.

И. о. генерального директора ОЭЗ ППТ «Моглино» Антон Яковлев напомнил, что «Титан-Полимер» является якорным резидентом и стратегическим проектом всей Псковской области. «С момента, как вы стали резидентом, произошло много знаковых событий. Проведена колоссальная работа по созданию масштабного предприятия», - констатировал он и отметил профессионализм команды, благодаря которой проект находится на финишной прямой и уже вносит существенный вклад в развитие экономики региона. «Мы уверены, что наша совместная работа неминуемо приведет к успеху и позволит поднять промышленность Псковской области на более высокий уровень», - сказал Антон Яковлев и пожелал производству успешного запуска, процветания и роста, а коллективу завода – крепкого здоровья и всего самого наилучшего.

Глава Псковского района Наталья Фёдорова заявила, что три года для завода «Титан-Полимер» – значимый отрезок. Начало было непростым, но, по ее словам, компания смогла показать все приоритеты развития данного направления. Наталья Фёдорова подчеркнула, что на территории Псковского района впервые ведётся такое масштабное строительство. «Мы понимаем, насколько это важно. Это хорошее социальное партнерство», - сказал она и пожелала предприятию развития, новых инвестиционных проектов.

Руководитель Агентства инвестиционного развития Псковской области Вячеслав Федюнин также присоединился к поздравлениям. «Отрадно понимать, что вашими усилиями создается не просто новое предприятие, а целая отрасль, которая обеспечит эффективную работу экономики Псковской области в целом», - сказал он. Вячеслав Федюнин уверен в успехе производства, по его словам, команда, которая есть на предприятии, показывает эффективную работу. Он пожелал сотрудникам достижения поставленных целей, скорейшего открытия предприятия и начала его работы.

Председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев подчеркнул, что компания проявила себя. Уже многое сделано, близится к завершению первый этап реализации проекта завода «Титан-Полимер». По словам председателя комитета, несмотря на все сложности 2020 года, компания справилась с поставленными задачами. Он поздравил руководство и сотрудников компании со значимым успехом и пожелал, чтобы проект приносил только положительные изменения для жителей региона. «Сотрудникам компании желаю счастья, здоровья, чтобы реализовывались все мечты и планы», - заключил он.

Напомним, 14 февраля 2018 года в ГК «Титан» появилось отдельное предприятие, которое будет выпускать на территории ОЭЗ ППТ «Моглино» биаксиально ориентированные БОПЭТ-плёнки и полиэстер (ПЭТ-гранулы).