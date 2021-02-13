Три года исполнилось заводу «Титан-Полимер» в Пскове

10:05, 14 февраля 2021, ПАИ

Три года исполнилось заводу «Титан-Полимер» в Пскове. 14 февраля 2018 года в ГК «Титан» появилось отдельное предприятие, которое будет выпускать биаксиально ориентированные БОПЭТ-плёнки и полиэстер (ПЭТ-гранулы).

Проект создания многофункционального комплекса для выпуска полиэтилентерефталата, волокон, плёнок и нетканых материалов реализуется на территории особой экономической зоны «Моглино» при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации и государственных финансовых институтов.

С момента основания компанию возглавляет Герман Петрушко.

За три года «Титан-Полимер»:

– инвестировал в реализацию проекта 5,8 млрд рублей;

– получил государственную поддержку, в частности три целевых займа Фонда развития промышленности по программе «Проекты развития» на общую сумму 1,5 млрд рублей;

– стал участником корпоративной программы повышения конкурентоспособности в реализации продукции на экспорт, утверждённой Минпромторгом России;

– создал 100 рабочих мест, на которых трудятся жители Псковской области;

– перечислил в бюджеты всех уровней более 85 млн рублей налоговых отчислений;

– реализовал более 10 спонсорских и благотворительных проектов;

– провёл более 30 встреч с представителями экспертных сообществ, общественных организаций и бизнес-сообществ Псковской области.

Запуск производства БОПЭТ-плёнок планируется в III квартале 2021 года. Сейчас на предприятии активно ведётся набор персонала на ключевые позиции.