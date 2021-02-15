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Экономика

10 млрд выделило правительство на лекарства для детей с тяжёлыми заболеваниями

Правительство направит 10 млрд рублей на закупку лекарств для детей с тяжёлыми, редкими заболеваниями. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

Отмечается, что это первый подобный транш. Всего в федеральном бюджете на эти цели в 2021 году предусмотрено 60 млрд рублей.

На заседании правительства Михаил Мишустин напомнил, что по поручению президента Владимира Путина в России создан фонд «Круг добра». Он занимается оказанием помощи детям со сложными, редкими заболеваниями, которым требуется особая медицинская помощь и дорогостоящее лечение. Фонд будет обеспечивать таких детей нужными лекарствами.

«Правительство продолжит принимать все меры, необходимые для помощи маленьким пациентам», – подчеркнул Михаил Мишустин.

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