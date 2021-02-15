10 млрд выделило правительство на лекарства для детей с тяжёлыми заболеваниями
Правительство направит 10 млрд рублей на закупку лекарств для детей с тяжёлыми, редкими заболеваниями. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.
Отмечается, что это первый подобный транш. Всего в федеральном бюджете на эти цели в 2021 году предусмотрено 60 млрд рублей.
На заседании правительства Михаил Мишустин напомнил, что по поручению президента Владимира Путина в России создан фонд «Круг добра». Он занимается оказанием помощи детям со сложными, редкими заболеваниями, которым требуется особая медицинская помощь и дорогостоящее лечение. Фонд будет обеспечивать таких детей нужными лекарствами.
«Правительство продолжит принимать все меры, необходимые для помощи маленьким пациентам», – подчеркнул Михаил Мишустин.