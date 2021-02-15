Валютный прогноз: что будет с курсом рубля весной

17:10, 15 февраля 2021, ПАИ

Российские финансовые эксперты рассказали, что будет этой весной с курсом рубля по отношению к доллару и евро, сообщает газета «АиФ».

Этой весной рубль укрепится по отношению к другим валютам, считает заведующий кафедрой прикладной экономики Технического университета УГМК Дмитрий Воронов. По его мнению, российская валюта будет укрепляться за счёт роста стоимости нефти, спрос на которую после снижения карантинных мер будет только усиливаться. В то же время он отметил, что на курс рубля будут влиять и политическая ситуация в виде санкций, и интерес иностранных инвесторов к рублевым активам.

Президент Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич уверен, что весной этого года определять курс рубля по-прежнему будут факторы, не зависящие от России: тенденции на сырьевом рынке и геополитические риски. По его мнению, в настоящий момент рубль на 5-7 % дешевле заслуживаемого уровня из-за того, что рынок закладывает новые антироссийские санкции. Он уверен, что санкции объявят уже в марте-апреле. Это может затруднить финансирование дефицита бюджета России и приведет к более частым включениям печатного станка Центробанка, что может ударить как по инфляции, так и по курсу валюты, уточнил эксперт.

Если стоимость нефти продолжит расти и России не будут грозить новые санкции, то рубль будет укрепляться, если наоборот – то понижения курса рубля долго ждать не придется, уверена руководитель программы Мировая экономика ИМЭБ РУДН Ирина Айдрус.

Сейчас можно заметить недооценённость рубля, учитывая достаточно высокие цены на нефть. Это говорит об определённом потенциале восстановления российской валюты, уверена декан факультета экономики и бизнеса Финансового университета при правительстве Екатерина Безсмертная.