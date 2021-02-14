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Страна и мир

Возможность трансформации ЕГЭ оценили в Рособрнадзоре

В Рособрнадзоре заявили, что изменение Единого государственного экзамена возможно, только если поменяются требования и запросы общества. Об этом пишет газета «Известия».

По информации ведомства, ЕГЭ из года в год совершенствуется и развивается технологически. В частности, с этого года информатику будут сдавать на компьютерах.

«Сегодня ЕГЭ — это высокотехнологичный экзамен, обеспечивающий объективную и независимую оценку знаний обучающихся, получивший хорошие отзывы международных экспертов. Трансформацию ЕГЭ мы видим, только если изменятся внешние требования и запросы общества», сказал начальник управления организации и проведения государственной итоговой аттестации ведомства Игорь Круглинский.

В ведомстве также считают, что сегодня ЕГЭ — это один из «самых глубоких, многогранных экзаменов в мировой практике, требующих при выполнении заданий от участников эрудиции, творческого подхода, креативного мышления и умения решать нестандартные задания».

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