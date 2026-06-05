«Первый Псковский» запускает видеопроект «Русский без границ»

16:31, 05 июня 2026, ПАИ

Видеопроект «Русский без границ» запускает телеканал «Первый Псковский» в честь Дня русского языка. Главными героями проекта станут соотечественники и переселенцы из самых разных уголков Европы, которые нашли в Псковской области свой новый дом и русский язык.

«Для нас наш родной язык воспринимается как нечто само собой разумеющееся. Но для людей, которые вынуждены были долгое время жить в иной языковой среде, а потом прикоснутся к нашему, великому и могучему, русский порой становился настоящим сокровищем. А для кого-то – и настоящим открытием», – сказала главный редактор телеканала «Первый Псковский» Владислава Михайлова.

Проект «Русский без границ» рассказывает истории соприкосновения соотечественников с русским языком. «В этих коротких, но очень интересных рассказах наших героев и настоящие приключения, и открытия, порой недоумение, но всегда какое-то человеческое счастье – узнавать русский язык, говорить на нём», – отметила главный редактор.

Проект стартует завтра, 6 июня. Ролики проекта можно будет увидеть в телевизионной эфире «Первого Псковского», а также в социальных сетях телеканала – в группе в соцсети «ВКонтакте« и в канале МАХ.

Хештег проекта #русскийбезграниц.