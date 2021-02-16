Первый показ фильма «Учености плоды» состоялся в Пушкинском заповеднике

09:27, 16 февраля 2021, ПАИ

Первый закрытый показ художественного фильма «Учености плоды» состоялся в Пушкиногорском районе, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Мероприятие прошло в Научно-культурном центре Государственного мемориального музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское». В зрительном зале собрались официальные лица, сотрудники музея, члены съемочной группы. Показ посетил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в рамках выезда в муниципалитет.

Режиссер, соавтор сценария, генпродюсер и исполнитель одной из главных ролей Игорь Угольников поблагодарил всех, кто принимал участие в создании картины, в первую очередь специалистов и руководство музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское». «Благодарю за поддержку и Михаила Ведерникова. Я ему рассказывал идею задолго до начала ее реализации», — отметил Игорь Угольников и подчеркнул, что замысел создания картины появился еще в 2014 году, когда в Псковской области снимали фильм «Батальонъ».

По его словам, очень важно, что первый публичный показ фильма состоялся в пушкинских местах, в музее, где проходили съемки. «Мне важно получить одобрение, «сдать» фильм научным сотрудникам музея, свидетелям и очевидцам сложнейшего творческого процесса. Надеюсь, что это будет правильный старт будущему прокату фильма», — сказал Игорь Угольников и добавил, что буквально за час до первого показа киноленты к ней был снят эпилог, содержание которого держится в секрете.

Перед началом кинопоказа Михаил Ведерников вместе с руководителем музея-заповедника «Михайловское» Георгием Василевичем осмотрел экспозицию, посвященную сказкам А. С. Пушкина, которая была открыта ко Дню памяти поэта.

Напомним, кинопроект на территории региона реализован при поддержке губернатора Псковской области. Глава региона обсуждал с режиссером киноленты вопросы, связанные со съемкой художественного фильма, на площадке Пушкиногорья. Также проводились встречи с руководством киностудии «Ленфильм».

В кинокартине, снятой в жанре исторической драмы, рассказывается о малоизвестных событиях Великой Отечественной войны, происходивших во время немецкой оккупации Пушкинских Гор и села Михайловское. Фильма снят в 2019 году на территории Пушкинского заповедника. Главные роли в картине исполнили известные российские и немецкие актеры: Сергей Безруков, Настасья Кербенген, Федор Бондарчук, Игорь Угольников, Анастасия Мельникова, Михаэль Эпп.