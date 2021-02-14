Рекорд несырьевого экспорта обновила Россия в 2020 году

09:34, 17 февраля 2021, ПАИ

В 2020 году объем поставок несырьевых неэнергетических товаров из России за рубеж составил $161,3 млрд против $155,1 млрд за 2019 год. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на Российский экспортный центр (РЭЦ).

«В 2020 году экспорт российских несырьевых неэнергетических товаров превысил $161 млрд, это новый абсолютный рекорд», - отмечается в сообщении.

По словам представителей РЭЦ, это уже третий рекорд подряд, несмотря на сложности. «По итогам 2020 года мы достигли психологической границы в $161,3 млрд экспортных поставок, что выше, чем в 2018 ($154,3 млрд) и 2019 ($155,1 млрд) годах. Сейчас мы установили амбициозную базовую планку для дальнейшей работы по достижению показателей национального проекта», - рассказала гендиректор центра Вероника Никишина агентству.

Основную часть экспорта составили металлопродукция (20,8%), продукция машиностроения (17,7%), продовольствие (17,3%) и химические товары (16%). Больше всего товаров ННЭ поставили в Китай ($16,4 млрд), Казахстан ($12,3 млрд), Белоруссию ($9,4 млрд), Турцию ($8,15 млрд) и Нидерланды ($6,2 млрд).