За пределы региональной повестки. По итогам поездки в Псковскую область Михаил Мишустин даст несколько поручений правительству

19:17, 18 февраля 2021, ПАИ

В четверг, 18 февраля, в Псковскую область с рабочим визитом приезжал председатель Правительства России Михаил Мишустин. В Пскове премьер-министр познакомился с проектом социального городка для престарелых, побывал в особой экономической зоне «Моглино», провёл встречи с представителями общественности и инвесторами. Прозвучавшие на этих встречах темы выходят далеко за пределы сугубо псковской региональной социально-экономической повестки.

Первой точкой в программе визита значилась строительная площадка социального городка в Борисовичах. Соцгородок строится для пожилых людей, нуждающихся в уходе. Это фактически новая модель поддержки престарелых и инвалидов.

Строительство началось почти восемь лет назад. Было построено несколько корпусов, но потом работы замерли: региональный бюджет своими силами масштабный проект не тянул. Активная стройка возобновилась только в 2020-м, после того как губернатор Михаил Ведерников добился выделения под проект федеральной субсидии. Сейчас контуры будущего социального городка видны невооружённым взглядом.

Михаил Мишустин, познакомившись с проектом городка, заявил, что будет сделано всё возможное, чтобы строительство завершилось скорее. По плану окончание намечено в 2022 году.

Узнав, что строительство идёт девять лет, премьер-министр отметил:

– Надо было за эти девять лет сильнее в набат бить!

Там же, в одном из почти законченных корпусов социального городка, Михаил Мишустин пообщался с представителями общественности, которые так или иначе будут задействованы в работе городка. Среди них – член Общественной палаты РФ и один из отцов-основателей Центра лечебной педагогики в Пскове Андрей Царев, председатель регионального Совета ветеранов Николай Груздов, секретарь Общественной палаты области Анатолий Мультах, активистка регионального отделения Союза пенсионеров России Светлана Мельничук. Словом, старая гвардия, опытный актив.

Разговор сразу вышел за пределы псковской повестки. В частности, речь пошла о программе сопровождения пожилых людей, эту тему затронул Андрей Царев. Сейчас такая программа уже апробируется в двух десятках регионов России, а поддержка будет расширяться. Министр труда Антон Котяков обещал помочь с разработкой нормативной базы для сопровождения пожилых.

На три года правительством на развитие долговременного ухода за пожилыми россиянами предусмотрено выделение порядка 21 млрд рублей, напомнил Михаил Мишустин. При этом, возвращаясь к проекту Псковского социального городка, он отметил, что «здесь предусмотрены и медуслуги, и реабилитация, и возможности для общения. Но нужна и поддержка семьи, общение с родственниками должно продолжаться. Думаю, это [соцгородок. – ПАИ] будет территория активного долголетия».

Светлана Мельничук рассказала об активной работе Союза пенсионеров Псковской области, например о повышении финансовой грамотности пенсионеров. Премьер-министр живо откликнулся на рассказ о проекте, подчеркнув, что этот опыт надо масштабировать на всю Россию. И тут же передал документы псковского проекта, вручённые ему Мельничук, министру финансов Антону Силуанову. Так что не исключено, что идеи псковских пенсионеров Минфин возьмёт на вооружение. Или вооружит ими регионы.

О плохой сотовой связи в родном для себя Дновском районе рассказал Михаилу Мишустину Николай Груздов: мол, в глубинке живёт много престарелых, которые хотят общаться, а мобильная связь — швах.

Премьер напомнил, что до 2030 года в России реализуется проект оснащения связью населённых пунктов численностью 250-500 жителей. Однако в Псковской области тысячи деревень, где живёт иногда с десяток человек. Михаил Мишустин, безусловно, об этом знал и потому отметил, что даст Министерству цифрового развития поручение, что можно отдельно сделать для региона.

В особой экономической зоне «Моглино» председателя правительства Михаила Мишустина ждали инвесторы. На приглашение принять участие во встрече с премьером откликнулись практически все резиденты псковской ОЭЗ. Было бы странно, если бы было иначе: какой предприниматель в здравом уме не попробует воспользоваться и пролоббировать свои интересы.

Разговор Михаила Мишустина с инвесторами «Моглино» касался вопросов, которые перед экономическом блоком правительства бизнес ставил не только в Псковской области.

«Ваш промышленный кластер продолжает активно развиваться, удачно расположен, рядом граница с ЕС. Без сомнения, бизнес может ориентироваться на два рынка – европейский и азиатский, ЕВРАЗЭС, – отметил премьер, также похвалив работу главы региона: – У Псковской области, уверен, хорошие перспективы. Губернатор Михаил Ведерников много делает, работает, чтобы привлечь средства в регион».

Председатель совета директоров АО ГК «Титан» Михаил Сутягинский обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой: «Мы разместили здесь уникальное производство, в России такое производство пока отсутствует. Свыше 30 млрд рублей – объём всех инвестиции. В связи с этим у нас есть просьба к вам: на федеральном уровне с 2014 года действует постановление о компенсации из бюджета региональных затрат. Для Псковской области такая возможность сложная, мы готовы как частный бизнес инвестировать, если будет прямое компенсирование».

Михаил Мишустин отреагировал моментально: «Мы говорили о том, что можем подумать о расширении этого подхода, чтобы как можно больше регионов поддержать. Давайте мы сделаем поручение, чтобы это постановление распространить, но на определённые регионы».

Генеральный директор ООО «Синтез Технолоджи» Екатерина Наговицына рассказала, что компания занимается синтезом твёрдых материалов, создаёт синтетические алмазы.

«Из этих материалов делают комплектующие для квантовых компьютеров, хирургические скальпели. Наша компания была организована в конце 2016 года, в 2020 году стала резидентом «Моглино». Мы закупили оборудование, оно уже установлено здесь, на этой площадке. На сегодняшний день наша основная задача – развитие и расширение производства. Перспективная ёмкость проекта – 3 млрд рублей. Это позволит полностью заместить импорт синтезированных алмазов. Есть ли в планах Правительства РФ увеличить средства по постановлению правительства № 194 [«Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов по возмещению части затрат на реализацию инвестиционных проектов по модернизации и развитию промышленных предприятий». – ПАИ]?» – поинтересовалась она.

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров аккуратно отметил: «Обязательно посмотрим возможности наших лимитов где-нибудь в мае».

Часть встречи проходила за закрытыми дверями, и можно предположить, что без камер и журналистов инвесторы развернулись по полной, внеся ещё больше предложений в федеральную инвестиционную политику.

То, что тема поддержки промышленников важна не только для самого бизнеса, но и для региональных властей (промышленность – основа экономического роста Псковской области), очевидно. О ней ещё раз шла речь на рабочей встрече Михаила Мишустина и Михаила Ведерникова. Псковский губернатор отметил, что постановление правительства о поддержке участников промышленных кластеров является крайне важным инструментом поддержки. За пять лет предприятия Псковской области получили 950 млн рублей. Михаил Ведерников выступил с предложением сохранить эту меру поддержки. Работа с регионами в этом направлении будет продолжена, заверил председатель правительства.

На той же встрече глава региона подчеркнул, что федеральная поддержка крайне важна для Псковской области, приведя в пример финансирование по линии Фонда развития ЖКХ, а также то, что он назвал чудом, – создание современной региональной инфекционной службы.

За рамками публичной части встречи председателя правительства и губернатора наверняка остались многие детали, которые станут достоянием общественности чуть позже. Не зря ведь Михаил Ведерников назвал события этой недели стратегически важными для Псковской области.

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Визит Михаила Мишустина в Псковскую область стал одним из череды поездок главы правительства по регионам России. Политологи отмечают, что премьер напрямую знакомится с региональными повестками, общаясь с референтными группами – представителями бизнеса и общественного сектора. Учитывая также, что в ближайшее время с посланием к Федеральному Собранию обратится президент Владимир Путин, можно ожидать, что страну ждут новые изменения в социальной и экономической политике правительства с дальнейшей ориентацией на улучшение качества жизни в регионах страны.