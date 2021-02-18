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Политика

Прошла двусторонняя встреча Михаила Мишустина с губернатором Псковской области

Прошла двусторонняя встреча между премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным и губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в администрации региона.

18 февраля председатель правительства находится в Псковской области с рабочим визитом. Он уже осмотрел строящийся комплекс «Социальный городок» в деревне Борисовичи и пообещал придать новый импульс, имея в виду скорейшее завершение работ на объекте. Посетил особую экономическую зону промышленно-производственного типа «Моглино». Побывал на площадке псковского завода «Титан-Полимер», на предприятии по изготовлению лакокрасочной продукции «Нор-Маали» и встретился с резидентами особой экономической зоны.

В поездке также принимают участие министр труда и социальной защиты Антон Котяков, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов.

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