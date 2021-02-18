Встречу с резидентами особой экономической зоны проводит Михаил Мишустин в Псковской области

14:05, 18 февраля 2021, ПАИ

Председатель правительства России Михаил Мишустин в Псковской области встречается с резидентами особой экономической зоны «Моглино». Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Премьер-министр подчеркнул, что псковский промышленный кластер активно развивается и за счет удачного географического расположения рядом с границей с Евросоюзом может одновременно ориентироваться сразу на два рынка - европейский и азиатский.

«У Псковской области богатая история и, уверен, хорошие перспективы. К тому же губернатор многое делает, чтобы привлекать средства в регион, - отметил Мишустин. - В прошлом году в Псковской области оборот розничной торговли показывал рост. Чтобы укрепить потенциал и поддерживать уровень жизни, правительство разработало программу социально-экономического развития региона, по которой регион будет получать по 1 млрд в год до 2024 года».