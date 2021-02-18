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Общество

Проблему со связью в небольших населённых пунктах Псковской области обещал решить Мишустин

Решить проблему со связью в небольших населённых пунктах Псковской области пообещал премьер-министр России Михаил Мишустин во время рабочей поездки в регион 18 февраля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Председатель Псковской областной организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Николай Груздов поднял вопрос качества сотовой связи в Дновском районе и других районах области.

«Люди хотят общаться», - отметил Груздов.

Михаил Мишустин отметил, что есть программа развития связи для населённых пунктов 250-500 человек и есть до 100 человек.

«Мы дадим поручение Министерству цифрового развития РФ, чтобы разобрались и посмотрели, что можно сделать для Псковской области», - добавил Мишустин. Программа будет работать до 2030 года.

В рамках визита в регионе Мишустин посетил в деревне Борисовичи Псковского района строящийся комплекс «Социальный городок» и сообщил, что будет сделано всё, чтобы строительство завершилось как можно скорее. Затем премьер-министр посетит особую экономическую зону «Моглино», где ознакомится с рядом производств и пообщается с резидентами ОЭЗ.

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