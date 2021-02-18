Мишустин пообещал придать новый импульс проекту «Социальный городок»

12:48, 18 февраля 2021, ПАИ

Премьер-министр России Михаил Мишустин пообещал проекту «Социальный городок» придать новый импульс, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Думаю, мы сейчас придадим проекту новый импульс», - подчеркнул Михаил Мишустин, отметив, что недопустимо долго заниматься строительством.

Директор Центра лечебной педагогики Андрей Царёв поблагодарил министра за помощь и отметил важность того, что местные жители обретут атмосферу и комфорт.

Министр труда и соцзащиты Антон Котяков обещал подготовить нормативно-правовую базу для сопровождения пожилых людей.

«В городке предусмотрены и медуслуги, и реабилитация, и возможности для общения, но нужна и поддержка, семья, - добавил Мишустин. – Общение с родственниками должно продолжаться, думаю, это будет территория активного долголетия».

Кроме того, правительство планирует оказать помощь Псковской области в модернизации первичного звена здравоохранения.

Социальный городок строится в деревне Борисовичи на границе Пскова. Проект реализуется в рамках региональной программы «Старшее поколение» по направлению «Демография».

Социальный городок — это новая альтернативная модель учреждений социального обслуживания с повышенной комфортностью и развитой системой социальных услуг. Он будет построен по современным европейским нормам и стандартам, адаптированным к российскому законодательству в области социально-медицинской реабилитации.

Пространство Социального городка представляет собой комплекс малоэтажных многоквартирных домов, а также ряд объектов инфраструктуры. Строительство всего комплекса осуществляется на основе принципа «безбарьерная среда». Особое внимание уделяется созданию атмосферы защищенности и полной доступности зданий, помещений и открытого окружающего пространства.

В результате строительства объекта регион получит более 100 мест для постоянного проживания граждан пожилого возраста, школу родственного ухода, реабилитационный центр по оказанию услуг для граждан пожилого возраста, отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста, пункт проката технических средств реабилитации. Здесь будет столовая, тренажерный зал, прачечная, ремонтная мастерская, библиотека, клубы по интересам, часовня и многое другое.

Планируется, что объект введут в эксплуатацию в 2022 году. Были некоторые проблемы с финансированием объекта, но в августе 2019 года правительство РФ выделило порядка 400 млн рублей на продолжение строительства в 2020 году. В настоящее время заключен контракт на завершение строительства с подрядной организацией ОП ООО «ПромАльянс». Работа идет полным ходом.

Каким будет Социальный городок в Пскове, смотрите в сюжете.