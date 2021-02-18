Единую цифровую платформу службы занятости создадут на базе портала «Работа в России»

21:16, 18 февраля 2021, ПАИ

Единая цифровая платформа службы занятости создаётся на базе портала «Работа в России», пишет сайт Роструда.

Об этом сообщил руководитель Федеральной службы по труду и занятости Михаил Иванков в ходе заседания Совета по развитию социальных инноваций субъектов России при Совете Федерации. Для повышения качества трудоустройства необходимо провести обновление органов занятости, сделать их современными, востребованными не только для граждан, но и для работодателей.

«Для этого необходимо изменить подход к формату деятельности всей системы, уйти от модели предоставления отдельных услуг и сосредоточиться на решении проблем, с которыми обращаются сюда соискатели и работодатели», – отметил в своём выступлении Михаил Иванков.



Он напомнил, что проект реформирования служб занятости населения реализуется с 2019 года в рамках нацпроекта. Вместе с тем ситуация с коронавирусной инфекцией потребовала введения экстренных мер и кардинальной перестройки работы органов занятости.

«В сложившихся условиях на базе государственной информационной системы «Работа в России», оператором которой является Роструд, было создано «единое облачное решение», в рамках которого дистанционно оказывалась государственная услуга подбора подходящей работы, назначения пособия по безработице, перерегистрации граждан, состоящих на учёте. Это послужило основой для создания единой цифровой платформы на базе портала «Работа в России», – сообщил руководитель Роструда, добавив, что уже в этом году 10 услуг службы занятости будут переведены в электронный вид.

В 2021 году в проекте модернизации примет участие 61 регион. В их числе есть и «новички», и регионы, которые запустили модернизацию в 2019 и 2020 годах. Реализация основных мероприятий завершится к 2024 году. Это позволит гражданам и бизнесу получить высокий уровень качества услуг, решения их проблем, при этом возможность трудоустройства и поиска персонала не будет ограничиваться территорией одного региона.