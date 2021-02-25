Самую крупную сумму, украденную у псковичей мошенниками, озвучили в полиции

15:32, 26 февраля 2021, ПАИ

Самую крупную сумму, украденную у псковичей мошенниками, озвучил на пресс-конференции 26 февраля заместитель начальника полиции по оперативной работе УМВД России по Псковской области Сергей Еременко. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Самое крупное зарегистрированное в регионе хищение - 2 млн 800 тысяч рублей. «Хищение было произведено под предлогом звонка от сотрудника банка. Потерпевший указал реквизиты, и 2 млн 800 тысяч рублей пропали с его счёта», - уточнил Еременко.

Он также добавил, что псковичи могут обращаться в полицию относительно любых хищений, однако суммы менее 2,5 тысяч рублей будут оцениваться как административное правонарушение.