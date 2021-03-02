Обвиняемого в жестоком обращении с животными священника из Куньинского района сослали в скит

17:21, 01 марта 2021, ПАИ

Священника из Куньинского района, обвиняемого в жестоком обращении с животными, сослали в скит, пишет «АиФ-Псков».

Внутреннее расследование инцидента провело Великолукское епархиальное управление. В отношении иеромонаха Серафима (Забары) не возбуждалось никаких уголовных или административных дел.

Церковный суд принял решение направить Серафима (Забару) в скит преподобных Макария Великого Египетского и Ионы Псково-Печерского в деревне Столбушино Новоржевского района. Сам иеромонах комментировать решение не стал.

Ранее зоозащитники обвинили его в попытке убийства собак и кошек, которых собирала при храме местная монахиня.