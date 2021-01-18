В Куньинском районе священника обвиняют в пропаже живших при храме кошек и собак

17:09, 18 января 2021, ПАИ

В пропаже живших при храме кошек и собак обвиняют священника, пишет «АиФ-Псков».

Зоозащитники обвинили настоятеля местной церкви в попытке убийства собак и кошек, которых собирала при храме местная монахиня. Священник и его паства отрицают это.

Волонтер Зоя Семенова рассказала, как настоятель храма Воскресения Христова в деревне Клин Куньинского района Серафим после неудачной попытки уничтожения животных выгнал больную женщину вместе с оставшимися в живых искалеченными животными. Спасенные животные были размещены в городском приюте для бездомных «Милый». По факту жестокого обращения с животными было написано заявление правящему архиерею Великолукской и Невельской епархии.

Руководитель приюта для бездомных животных «Милый» Татьяна Тимофеева сообщила, что, действительно, из деревни Клин в приют привезли двух собак и девять кошек. Животные не пострадали, но ошейники были сорваны, цепи валялись». «Внешне с животными все в порядке, но они были напуганы», - отметила Татьяна.

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