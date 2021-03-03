Восьмиэтажный дом с подземной парковкой намерены построить рядом с гостиницей «Рижская» в Пскове

17:12, 02 марта 2021, ПАИ

Вопрос о строительстве многоквартирного восьмиэтажного дома с подземной парковкой на ближнем Завеличье обсудят на публичных слушаниях 9 марта в 18:00. Слушания пройдут в зале заседаний Псковской городской Думы, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Речь идет о земельном участке с кадастровым номером 60:27:0050218:463, с видом разрешенного использования «Среднеэтажная жилая застройка», расположенном недалеко от домов № 17 и 19 по Петровскому переулку. Участок находится в территориальной зоне Ж1 (это зона многоэтажной жилой застройки в 5-10 этажей).

Для соблюдения всех необходимых санитарно-противоэпидемических требований участникам публичных слушаний, желающим очно присутствовать на них, рекомендуется заблаговременно до 15:00 5 марта сообщить в оргкомитет по телефону 29-03-00 о своем намерении.