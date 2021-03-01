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Страна и мир

Стандарты all inclusive внедрят в России

Власти России планируют внедрить в стране стандарты all inclusive. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на поручение вице-премьера Дмитрия Чернышенко Ростуризму.

В ведомстве подтвердили, что работают над системой «все включено». По словам специалистов, сейчас отели в России по-разному обеспечивают такой формат: одни вводят пятиразовое питание, другие — круглосуточный доступ к еде, третьи предоставляют алкоголь, четвертые — нет.

Агентство намерено скорректировать действующие правила классификации отелей, выделив категории «все включено» и «ультра все включено».

По мнению экспертов, нововведение вряд ли увеличит долю отелей, предлагающих услуги all inclusive, поскольку в системе заинтересованы только средства размещения, в которых более 100-150 номеров.

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