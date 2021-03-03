Псковичей приглашают на выставку «Демонология нашего района»

15:10, 03 марта 2021, ПАИ

На выставку петербургского художника авторской куклы Ирины Москвиной «Демонология нашего района» приглашают псковичей 6 марта. Мероприятие пройдёт в галерее «ЦЕХ», сообщили в пресс-службе Псковского театра драмы имени А. С. Пушкина.

Выставка пройдет в рамках фестиваля «Данилов-фест». Почти 20 лет Ирина Москвина занимается созданием авторских кукол и художественных инсталляций, является куратором и художественным руководителем проекта «Петроградский миракль», посвященного русским писателям.

Ирина Москвина является участником российских и международных выставок, постоянный участник совместных выставочных проектов со «Студией-14» (Таллин, Эстония), проекта «Грани игры» (Елагиноостровский дворец-музей), Международных фестивалей «Рождественская мистерия» в Российском этнографическом музее. Работы Ирины Москвиной находятся в собрании Санкт-Петербургского музея игрушки, а также в частных коллекциях в России, Чехии, США.

Выставка «Демонология нашего района» в галерее «ЦЕХ» – вторая персональная выставка Ирины Москвиной. Первая прошла в 2019 году в Санкт-Петербургском музее игрушки.

Открытие выставки состоится 6 марта в 17:00, посетить её можно будет до 11 апреля.

Адрес галереи «ЦЕХ»: улица Пушкина, 13. Режим работы ежедневно с 16:00 до 19:00. Вход свободный.