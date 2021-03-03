В Нидерландах у центра тестирования на COVID-19 произошёл взрыв
Возле здания центра тестирования на коронавирус в голландском населенном пункте Бовенкарспел произошёл взрыв, сообщают нидерландские СМИ.
По данным полиции, было разбито около пяти окон. В результате инцидента никто не пострадал.
На месте взрыва обнаружили элемент самодельного взрывного устройства размером 10 на 10 сантиметров. По мнению сотрудников правоохранительных органов, его специально поместили в металлическую трубу перед входом в центр.
В настоящее время выясняются подробности произошедшего.