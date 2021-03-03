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В Нидерландах у центра тестирования на COVID-19 произошёл взрыв

Возле здания центра тестирования на коронавирус в голландском населенном пункте Бовенкарспел произошёл взрыв, сообщают нидерландские СМИ.

По данным полиции, было разбито около пяти окон. В результате инцидента никто не пострадал.

На месте взрыва обнаружили элемент самодельного взрывного устройства размером 10 на 10 сантиметров. По мнению сотрудников правоохранительных органов, его специально поместили в металлическую трубу перед входом в центр.

В настоящее время выясняются подробности произошедшего.

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