Два автомобиля сгорели в Псковской области за праздники

09:26, 09 марта 2021, ПАИ

За праздники в Псковской области сгорели два автомобиля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

8 марта в 20:09 в деревне Журы Невельского района сгорел автомобиль «Ока» и гараж. Причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки в гараже.

В ночь на 9 марта в деревне Антипово Новоржевского района сгорел автомобиль Kia Rio. Предположительной причиной возгорания стал аварийный режим работы электропроводки автомобиля.

В Опочецком районе сгорели жилой дом и четыре хозпостройки.