Два человека попали в больницу после серьёзного ДТП в Пскове
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
В Пскове после серьёзного ДТП два человека попали в больницу. На Красногорской набережной, 22 автомобиль Renault Sandero врезался в опору освещения и протаранил забор частной территории, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
Автомобиль ехал со стороны города, когда совершил наезд на опору освещения. После этого транспортное средство протаранило забор, залетев на частную территорию.
В момент ДТП в автомобиле находились мужчина и женщина, которых деблокировали прибывшие спасатели. Пострадавшие были госпитализированы. На место происшествия прибыла аварийно-спасательная служба и ДПС. Подробности произошедшего выясняются.