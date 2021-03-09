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Два человека попали в больницу после серьёзного ДТП в Пскове

  • Авария с пострадавшими в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Авария с пострадавшими в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Авария с пострадавшими в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Авария с пострадавшими в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Авария с пострадавшими в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Авария с пострадавшими в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Авария с пострадавшими в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Авария с пострадавшими в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Авария с пострадавшими в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Авария с пострадавшими в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Авария с пострадавшими в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Авария с пострадавшими в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Авария с пострадавшими в Пскове
    Фото: ПАИ

В Пскове после серьёзного ДТП два человека попали в больницу. На Красногорской набережной, 22 автомобиль Renault Sandero врезался в опору освещения и протаранил забор частной территории, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Автомобиль ехал со стороны города, когда совершил наезд на опору освещения. После этого транспортное средство протаранило забор, залетев на частную территорию.

В момент ДТП в автомобиле находились мужчина и женщина, которых деблокировали прибывшие спасатели. Пострадавшие были госпитализированы. На место происшествия прибыла аварийно-спасательная служба и ДПС. Подробности произошедшего выясняются.

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