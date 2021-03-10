Псков и Узбекистан обсудили сотрудничество

22:46, 10 марта 2021, ПАИ

По сообщению администрации Псковской области, сегодня встретились генеральный консул Республики Узбекистан в Санкт-Петербурге Алишер Бабаев и вице-губернатор Вера Емельянова. Об этом сообщила областная администрация. Стороны на встрече обсудили перспективы развития международного сотрудничества.

В первую очередь речь зашла о взаимодействии в области трудоустройства. Вице-губернатор и генконсул Республики Узбекистан рассмотрели, в частности, возможность осуществления организованного набора граждан республики для осуществления временной трудовой деятельности на территории Псковской области по наиболее востребованным в регионе специальностям. Кроме того, Вера Емельянова и Алишер Бабаев обсудили вопросы поддержки студентов из Республики Узбекистан, обучающихся в ПсковГУ, а также их дальнейшей реализации в выбранной профессии.

В ходе общения стороны также наметили перспективы сотрудничества в сферах экономики, науки, культуры, спорта. Алишер Бабаев отметил, что в настоящее время в республике проводятся реформы, нацеленные на укрепление международных отношений с Российской Федерацией. В связи с этим он предложил одному из городов Псковской области стать побратимом узбекского города для развития дружеских связей.

«Мы готовы искать новые формы сотрудничества в различных направлениях. У нас есть огромный потенциал, с которым нужно работать», – подчеркнула первый вице-губернатор. Особое внимание Вера Емельянова предложила уделить патриотической тематике – военной и послевоенной истории, памяти о героях-победителях Великой Отечественной войны.