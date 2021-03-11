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Четыре грузовика столкнулись на трассе в Пустошкинском районе

  • ДТП в Пустошкинском районе
    Фото: Газета «Вперед»
  • ДТП в Пустошкинском районе
    Фото: Газета «Вперед»
  • ДТП в Пустошкинском районе
    Фото: Газета «Вперед»
  • ДТП в Пустошкинском районе
    Фото: Газета «Вперед»
  • ДТП в Пустошкинском районе
    Фото: Газета «Вперед»
  • ДТП в Пустошкинском районе
    Фото: Газета «Вперед»
  • ДТП в Пустошкинском районе
    Фото: Газета «Вперед»

В Пустошкинском районе возле базы отдыха «Алоль» на 466-м километре трассы Р-23 столкнулись четыре грузовика. Об этом сообщает корреспондент районной газеты «Вперед».

Автомобиль «ГАЗель» выехал на полосу встречного движения и врезался в фуру, та зацепила ещё две грузовые машины, находившиеся на стоянке. В результате фура опрокинулась и вместе с лесовозом съехала в кювет к реке. 

Все водители живы, одного из них госпитализировали. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.

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