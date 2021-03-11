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Общество

Широкий ассортимент детских товаров предлагает «Светофор» на Рижском проспекте в Пскове

Магазин низких цен «Светофор» на Рижском проспекте, 100ж предлагает широкий ассортимент детских товаров.

Набор детской посуды для завтрака в ассортименте (кружка 250 мл, салатник 12,5 см, тарелка 19,5 см) стоит всего 196,35 руб. Учиться пользоваться посудой и столовыми приборами никогда не рано!

Большая «Активити» с наклейками (48 стр., 235х330), изготовленная ООО «Издательский дом» Проф-Пресс», позволит занять ребенка, чтобы он провел время с пользой и удовольствием. Товар продаётся за 78,4 руб.

Детскую библиотеку в ассортименте от ОАО «Издательство «Высшая школа» можно купить за 56,2 руб. Представлены красочные издания для ребят разных возрастов от талантливых детских писателей и художников.

Кидсбокс - игровой набор с двумя десертами и игрушками 40 гр. (конфитрейд ООО «Пром СП») обойдётся в 98,2 руб. Такой презент понравится любому сладкоежке.

Коврик для рисования водой Funky Toys (50х36см Limei Toys International Limit) продаётся за 317,25 руб. Развивающая игрушка поможет раскрыть творческий потенциал ребенка, улучшить координацию рук и глаз, мелкую моторику.

Хорошим подарком ребенку станет машина для прогулок «Орион Каталка ТехноК 2483», она стоит 653,2 руб. Или внедорожник «Пикап» ООО «ИнжГеология» за 399 руб. - для тех, кто любит скорость и мощь!

Также в магазине большой выбор детского питания, соков, подгузников, влажных салфеток, игрушек.

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