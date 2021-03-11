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Общество

Более 14 тысяч россиян вылечились от коронавируса за сутки

За последние сутки в России от коронавируса вылечились 14 006 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

10 марта в стране зафиксировано 459 летальных исходов от COVID-19. За сутки в России выявлено 9 270 новых случаев заболевания коронавирусом.

Всего по состоянию на 11 марта в России выявлено 4 360 823 случая заболевания коронавирусом, 3 959 533 человека выздоровели, 90 734 – умерли. В Псковской области зарегистрировано 32 906 случаев заражения коронавирусом, 21 844 человека выздоровели, 191 пациент умер.

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