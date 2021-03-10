Еще два миллиарда рублей выделят на программу туристического кешбэка в России

14:27, 11 марта 2021, ПАИ

В России правительство выделит дополнительно 2 млрд рублей на продолжение программы туристического кешбэка, второй этап которой стартует уже в марте. Об этом заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

«Сегодня выделим 2 млрд рублей на продолжение программы. Ее новый этап начнем уже в марте этого года, чтобы сейчас, когда приближается сезон отпусков, люди могли заранее бронировать поездки по доступной цене», - сказал он.

По его словам, выделенные допсредства позволят снизить для туристов стоимость около 300 тысяч услуг, а также дадут возможность активнее развивать туристический бизнес в регионах.

Первые два этапа распродажи туров с кешбэком прошли летом и осенью 2020 года, правительство ранее выделило на эту программу 15 млрд рублей. В рамках акции можно было приобрести туры или размещение в отелях продолжительностью от двух ночей без ограничений по стоимости тура и получить 20% потраченной суммы обратно.