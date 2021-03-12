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Общество

В Пскове пройдут соревнования по панкратиону

В соревнованиях примут участие около 100 спортсменов . Фото Вконтакте

14 марта в «Олимпе» пройдёт чемпионат и первенство СЗФО по спортивной борьбе – панкратиону. Об этом сообщает паблик УСК «Олимп». Панкратион – возрождённый древний олимпийский вид единоборств.

Мероприятие продлится с 9:00 до 20:00. В соревнованиях примет участие около 100 спортсменов из Карелии, Вологды, Великого Новгорода, Ленинградской области, Калининграда, Санкт-Петербурга и Пскова. Лучшие спортсмены войдут в сборную для участия в российских соревнованиях, призёрам будут присвоены спортивные звания до кандидата в мастера спорта.

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